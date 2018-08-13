دول عربية تصرف رواتب موظفيها قبل عيد الأضحى

أكدت وزارة المالية المصرية، صرف المرتبات والأجور للعاملين في الجهاز الإداري، للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة، وكذلك "صرف النفقة" عن شهرى أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2018، نقلا عن صحيفة "الأهرام" المصرية.
كما أنه في الكويت، سيتم صرف رواتب العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، الخميس 16 أغسطس الجاري قبيل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
ورد بنك "بوبيان" الكويتي الإسلامي، على أحد عملائه، عبر حسابه على "تويتر"، بأنه من المتوقع إيداع رواتب الجهات الحكومية بتاريخ 16 أغسطس.
حياك الله، من المتوقع أن يتم إيداع رواتب الجهات الحكومية في حسابات عملائنا الكرام بتاريخ 16 أغسطس بإذن الله، لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة جهة الصرف، دائماً بالخدمة^محمد— بنك بوبيان (@Bankboubyan) August 13, 2018
وتقرر صرف رواتب العاملين في حكومة إمارة رأس الخيمة الخليجية، عن شهر أغسطس، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، نقلا عن صحيفة "الإمارات اليوم".
وفي الأردن، قال وزير المالية، عز الدين كناكرية، إن الوزارة ستبدأ في صرف رواتب شهر أغسطس في الفترة من 16 إلى 19 من الشهر الجاري، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.
وحتى هذه اللحظة، فلم يصدر أي قرار سعودي رسمي، حول تغيير موعد صرف الرواتب لحد الآن.
ووفقا لجدولة مواعيد صرف الرواتب التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية قبل أشهر، سيتم صرف رواتب شهر أغسطس يوم الاثنين 27 أغسطس، حسب تقويم أم القرى، وهو اليوم الذي يصادف موعد استئناف عمل موظفي الدولة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
ودشن مغردون سعوديون عددا من الهاشتاغات، على "تويتر"، التي أعربوا فيها عن رغبتهم في صرف الرواتب الحكومية قبل عيد الأضحى، ومنها #نطالب-تقديم-الراتب-قبل-العيد.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، توجيها عاجلا، إلى السعوديين، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم إجازة عيد الأضحى لهذا العام، ليكون اليوم الاثنين، الثاني من ذي الحجة 1439هـ، 13 أغسطس/ آب، هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)