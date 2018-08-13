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21:54 13 أغسطس/ أب 2018
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    دول عربية تصرف رواتب موظفيها قبل عيد الأضحى

    © Sputnik . Anton Denisov
    العالم العربي
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    أعلن عدد من الدول العربية، عن صرف رواتب العاملين في أجهزتها الحكومية، بشكل مبكر قبل موعدها الثابث، وذلك بهدف توفير سيولة للمواطنين، تمكنهم من شراء مستلزمات عيد الأضحى.

    أكدت وزارة المالية المصرية، صرف المرتبات والأجور للعاملين في الجهاز الإداري، للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة، وكذلك "صرف النفقة" عن شهرى أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2018، نقلا عن صحيفة "الأهرام" المصرية.

    الرياض
    © AP Photo / Hassan Ammar
    نبأ سار للسعوديين بمناسبة عيد الأضحى
    وأشارت إلى أنه سيتم صرف مرتبات وأجور شهر أغسطس يوم الخميس المقبل 16 أغسطس، ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.  

    كما أنه في الكويت، سيتم صرف رواتب العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، الخميس 16 أغسطس الجاري قبيل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

    ورد بنك "بوبيان" الكويتي الإسلامي، على أحد عملائه، عبر حسابه على "تويتر"، بأنه من المتوقع إيداع رواتب الجهات الحكومية بتاريخ 16 أغسطس.

    وتقرر صرف رواتب العاملين في حكومة إمارة رأس الخيمة الخليجية، عن شهر أغسطس، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، نقلا عن صحيفة "الإمارات اليوم".    

    وفي الأردن، قال وزير المالية، عز الدين كناكرية، إن الوزارة ستبدأ في صرف رواتب شهر أغسطس في الفترة من 16 إلى 19 من الشهر الجاري، بحسب صحيفة "الرأي" الأردنية.

    وحتى هذه اللحظة، فلم يصدر أي قرار سعودي رسمي، حول تغيير موعد صرف الرواتب لحد الآن.

    رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    قرار عاجل من رئيس الإمارات بشأن عيد الأضحى
    كما لم تعلق وزارة المالية السعودية، على تساؤلات واسعة بهذا الخصوص لمدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كثير منهم يبدو متفائلا، وسط توقعات بأن يصدر قرار تقديم موعد صرف الرواتب قبل العيد بأيام قليلة.

    ووفقا لجدولة مواعيد صرف الرواتب التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية قبل أشهر، سيتم صرف رواتب شهر أغسطس يوم الاثنين 27 أغسطس، حسب تقويم أم القرى، وهو اليوم الذي يصادف موعد استئناف عمل موظفي الدولة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.    

    ودشن مغردون سعوديون عددا من الهاشتاغات، على "تويتر"، التي أعربوا فيها عن رغبتهم في صرف الرواتب الحكومية قبل عيد الأضحى، ومنها #نطالب-تقديم-الراتب-قبل-العيد.

    وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، توجيها عاجلا، إلى السعوديين، قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم إجازة عيد الأضحى لهذا العام، ليكون اليوم الاثنين، الثاني من ذي الحجة 1439هـ، 13 أغسطس/ آب، هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي".

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    أخبار عيد الأضحى, عيد الأضحى, رواتب, نقود, السعودية, رأس الخيمة, الكويت, الأردن, مصر
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