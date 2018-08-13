"أنصار الله" تسيطر على مواقع لقوات هادي في جيزان

حققت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تقدما جديدا في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، بينما حاولت قوات الرئيس هادي التقدم في قطاع نجران.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء أن "أنصار الله" شنوا هجوما واسعا على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قبالة جبل دخان في جيزان اليوم الاثنين 13 أغسطس/ آب.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... القوات الحكومية تسقط طائرة استطلاع لـ"أنصار الله"

ووفقا للمصدر: "تمكن " أنصار الله " إثر الهجوم من السيطرة على ثلاثة مواقع، عقب مواجهات أوقعت قتلى وجرحى وأُعطبت خلالها آلية سعودية".

وذكر المصدر أن قوات الرئيس هادي نفذت زحفا باتجاه موقع الشبكة الخاضع لسيطرة أنصار الله".

وأشار إلى إحباط مقاتلي "أنصار الله" زحف قوات هادي، وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، لافتا إلى استهداف مدفعية أنصار الله تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في الشرفة وغرب وقبالة السديس في نجران.

وكان "أنصار الله" قد اقتحموا اليوم الاثنين، موقعين تتحصن بهما قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية، فيما قام قناصتها بقتل جندي سعودي في جبل مشعل بجيزان المجاورة.

وأحبط "أنصار الله" زحفا لقوات الرئيس هادي وقوات سودانية في جيزان قبل أيام.

يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" تشن هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس / آذار 2015.