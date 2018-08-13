اتصال أمريكي بمحمد بن سلمان بشأن 3 دول عربية

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن 3 دول عربية.

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قال بيان للخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين 13 أغسطس/ آب، إن بومبيو بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الوضع في شمال غربي سوريا، والعراق، واليمن، إضافة إلى أفغانستان، بحسب وكالة " رويترز ".

ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أثنى على موقف ولي العهد السعودي ودعمه للوضع في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى تعامله مع الحكومة العراقية.

وناقش الطرفان جهود وقف إطلاق النار في أفغانستان، بمناسبة عيد الأضحى، وجهود إحلال السلام في أفغانستان.

وتناول مايك بومبيو ومحمد بن سلمان تطورات الأوضاع في اليمن في ضوء جهود المبعوث الأممي لإنهاء الصراع.