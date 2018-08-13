مصر تطرح مناقصتين لشراء كمية غير محددة من القمح

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصتين، اليوم الاثنين، لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر/ أيلول ومن الأول إلى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.