اليمن... 42 قتيلا وجريحا بمعارك في حيران والقوات الحكومية تقترب من مفرق عاهم

حققت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات نفذت اليوم عملية عسكرية واسعة بإسناد من قوات التحالف في محور حيران، تمكنت خلالها من التقدم والسيطرة على قرى بني المخاوي وبني قائد والشباكية والشرافية في مديرية حيران".

وأشار المصدر إلى "أن القوات وصلت إلى قريتي بني الزين والسادة في حيران على بعد نحو 5 كيلومترات من مثلث عاهم الاستراتيجي التابع إداريا لمديرية حرض، عقب معارك أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 30 من مسلحي أنصار الله وأسر 10 آخرين، في حين سقط من الجيش 12 قتيلاً وجريحا".

لافتا إلى: "أهمية مثلث عاهم الاستراتيجي في أنه يربط مديريات حرض وميدي وعبس ومحافظات حجة وصعدة عمران والذي يبعد عن مدينة حرض نحو 5 كيلومترات، والسيطرة عليه تعني حصار أنصار الله في المدينة والسيطرة على الطريق الدولي مع السعودية".

وأضاف:

أن القوات حققت تقدماً شرق سلسلة جبال أبو النار في مديرية حرض، إثر مواجهات عنيفة مع مسلحي أنصار الله.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.