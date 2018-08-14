اليمن... 23 قتيلا وجريحا بـ14 غارة للتحالف على الحديدة وعمران وصعدة

قُتل عشرة أشخاص وأصيب 13 بغارات لطيران التحالف على محافظات الحديدة وعمران وصعدة في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء "أن طيران التحالف شن غارة على منزل في قرية الاشراف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل خمسة هم رجل وزوجته وثلاثة من أبنائهما".

وأشار إلى "استهداف التحالف طريق اللاوية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بثلاث غارات".

ولفت إلى "مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بثلاث غارات للتحالف على مزرعة في مديرية التحيتا".

وأضاف أن:

طيران التحالف قصف منطقة الجبانة في مديرية الحالي بثلاث غارات.

وفي محافظة عمران شمال غربي صنعاء، "جدد طيران التحالف غاراته على مديرية حرف سفيان، بثلاث غارات على قرية المزحاط في منطقة العمشية، أوقعت قتيلين وأربعة جرحى".

محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، تعرضت هي الأخرى إلى قصف جوي للتحالف، "شن غارة على مديرية باقم شمال المحافظة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، في حين سقط قتيل بقصف صاروخي للجيش السعودي على مديرية رازح، استهدف أيضاً مديريات الظاهر وباقم ومنبة على الشريط الحدودي"، حسب المصدر.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.