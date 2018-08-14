اليمن... مقتل 7 وإصابة 10 من "أنصار الله" بقصف جوي غرب مأرب

سقط سبعة عشر قتيلاً وجريحاً من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بغارة لطيران التحالف على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأشار إلى "مقتل سبعة وإصابة عشرة آخرين جراء الغارة".





مضيفاً أن "من بين القتلى والجرحى فريق هندسي متخصص في زراعة الألغام والعبوات الناسفة".



