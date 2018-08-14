بعد اتصال الملك سلمان... عمران خان يختار السعودية وإيران في أول زيارة رسمية

دبي — سبوتنيك. وبحسب موقع "تايمز إسلام أباد" الباكستاني، أن "رئيس الحكومة الجديد عمران خان، سيزور إيران بعد فوزه بالانتخابات، وسيقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية بعد طهران".
وفي سياق متصل، شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين خلال اتصالً هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان، على سعي الرياض وإسلام أباد إلى تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
وأشاد الملك سلمان، بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
من الجدير بالذكر، أن حركة الإنصاف الباكستانية [زعيمها عمران خان]، حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 115 مقعداً من أصل 272 في الجمعية الوطنية متقدمة على أكبر منافسيها "الرابطة الإسلامية" و" حزب الشعب".
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