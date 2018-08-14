الحوثي يوجه نصائح لأردغان للتعامل مع انهيار الليرة

علق القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، على انهيار العملة التركية.

وقال رئيس الهيئة العليا للجماعة عبر تغريدة بموقع تويتر: "قلناها قبل والآن يصرح بها الرئيس التركي، فما يحدث لليرة فعل أمريكي باشتراك الوكلاء لها بالمنطقة".

وقدم الحوثي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عدة نصائح، قائلا: "انصحه داخليا بعزل بيرات البيرق (صهر أردغان) ، والتقليل من التصريحات وتنفيذها بالميدان، وازالة القيود بالمناقشة مع القطاع الخاص لبناء الثقة لإيقاف الاستيراد عبر الدول الضالعة بالحرب الاقتصادية".

قالناهاقبل والان يصرح بها الرئيس التركي

فمايحدث لليرةفعل امريكي باشتراك الوكلاءلهابالمنطقة

انصحه داخليابعزل برات البيرق

التقليل من التصريحات وتنفيذهابالميدان ازالةالقيود بالمناقشةمع القطاع الخاص لبناءالثقةلايقاف الاستيرادعبر الدول الظالعةبالحرب الاقتصادية https://t.co/bhJ1JvCDuD — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 13, 2018

فقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام بفعل المخاوف من نفوذ أردوغان على الاقتصاد ودعواته لخفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي يوم الجمعة تحول ذلك التراجع المطرد إلى انهيار: انخفضت الليرة بما يصل إلى 18 بالمئة ونالت من الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تخوف المستثمرين بشأن انكشاف البنوك على تركيا. وسجلت العملة مستوى منخفضا جديدا اليوم عند 7.24 للدولار.

إقرأ أيضا: صحيفة: أردوغان يلجأ إلى هذه الدولة العربية في خلافه مع ترامب

وكان وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، وهو صهر أردوغان قد أعلن، الجمعة الماضية، المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال ألبيراق في مؤتمر عقده في إسطنبول، إن التواصل بفعالية أكثر وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية على رأس مبادئنا في النموذج الاقتصادي الجديد.