ليبيا تستعد لعيد الأضحى من خلال تدابير لقوات الأمن

وأضاف أبو كريم أن "الخطة اشتملت على تغطية أسواق الماشية والمواقع المؤقتة لبيع الأضاحي والمسالخ وتأمين المساجد ليتسنى للمواطنين والمقيمين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بكل طمأنينة ويسر وسهولة، وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم ومنع وقوعها من خلال رصد المواقع المحتملة والتي قد يستغلها ضعاف النفوس للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة".
وأكد الناطق الرسمي باسم مديرية أمن مدينة شحات أن "المديرية ستقوم بعدة حملات تستهدف الشاليهات والاستراحات المفروشة بالبلدية لمراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها"،مؤكدا بأن "تلك الإجراءات، التي تتخذها المديرية خوفا من أن يستخدمها الخارجون عن القانون لتعزيز التواجد الأمني والميداني حول الحدائق والمنتزهات والمجمعات التجارية، وتنظيم حركة السير في الطرق العامة والفرعية والأماكن المزدحمة والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة المرورية".
وناشد الناطق الرسمي: "زائرين الغابات ببلدية شحات خلال عطلة العيد بإطفاء النيران بعد ترك المكان وذلك تجنباً لحدوث الحرائق بالمكان"، مطالباً المواطنين "إبلاغ الجهات المختصة فور مشاهدة أي حريق لإطفائه وتجنب اتساع رقعته في المنطقة كون مدينة شحات تشهد ازدحاماً شديداً خلال أيام العطل والأعياد من قبل الزوار إليها في كل عام".
موضحاً أن "الخطة ستستمر طيلة أيام العيد"، داعياً المواطنين كافة إلى "الإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة والتعاون مع أفراد الأمن لأداء عملهم على أكمل وجه و أنه سيتم نشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين، وتكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة".
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