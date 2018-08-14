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07:37 14 أغسطس/ أب 2018
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    الجيش الليبي

    ليبيا تستعد لعيد الأضحى من خلال تدابير لقوات الأمن

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    أعلنت مديرية الأمن في مدينة شحات، شرقي البلاد، اليوم الثلاثاء، تأمين مدينة شحات وضواحيها من أجل الاستعداد لعيد الأضحى، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بتكثيف جهودها لمكافحة الجرائم لمنع وقوعها في المواقع المحتملة التي قد يستغلها ضعاف النفوس للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

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    © Sputnik . Vladimir Astapkovitch
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    بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن أبو كريم، في تصريح صحفي لوكالة سبوتنيك، أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شحات أنهت استعداداتها لتأمين البلدية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك"، مشيرا إلى أن "هذا التأمين جاء بناء على توجيهات من مدير أمن شحات المكلف العقيد جبريل سعد من خلال خطة أمنية متكاملة، تحدد آلية العمل وفقاً للأدوار والمهام الأمنية المناطة بكل من مراكز الشرطة وقسم المرور وشرطة النجدة بالإضافة إلى تحريات البحث الجنائي في بلدية شحات وضواحيها."

    وأضاف أبو كريم أن "الخطة اشتملت على تغطية أسواق الماشية والمواقع المؤقتة لبيع الأضاحي والمسالخ وتأمين المساجد ليتسنى للمواطنين والمقيمين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بكل طمأنينة ويسر وسهولة، وتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم ومنع وقوعها من خلال رصد المواقع المحتملة والتي قد يستغلها ضعاف النفوس للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

    وأكد الناطق الرسمي باسم مديرية أمن مدينة شحات أن "المديرية ستقوم بعدة حملات تستهدف الشاليهات والاستراحات المفروشة بالبلدية لمراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها"،مؤكدا بأن "تلك الإجراءات، التي تتخذها المديرية خوفا من أن يستخدمها الخارجون عن القانون لتعزيز التواجد الأمني والميداني حول الحدائق والمنتزهات والمجمعات التجارية، وتنظيم حركة السير في الطرق العامة والفرعية والأماكن المزدحمة والحرص على تطبيق قواعد وأنظمة السلامة المرورية".

    وناشد الناطق الرسمي: "زائرين الغابات ببلدية شحات خلال عطلة العيد بإطفاء النيران بعد ترك المكان وذلك تجنباً لحدوث الحرائق بالمكان"، مطالباً المواطنين "إبلاغ الجهات المختصة فور مشاهدة أي حريق لإطفائه وتجنب اتساع رقعته في المنطقة كون مدينة شحات تشهد ازدحاماً شديداً خلال أيام العطل والأعياد من قبل الزوار إليها في كل عام".

    موضحاً أن "الخطة ستستمر طيلة أيام العيد"، داعياً المواطنين كافة إلى "الإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة والتعاون مع أفراد الأمن لأداء عملهم على أكمل وجه و أنه سيتم نشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين، وتكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة".

     

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