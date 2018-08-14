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    القوات الخاصة السعودية

    بمتابعة ابن سلمان... "عرض عسكري" في السعودية (صور)

    © AFP 2018 / Mohammed Al-Shaikh
    العالم العربي
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    أقيم في الممكلة العربية السعودية، أمس الاثنين، عرضا عسكريا، تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف".

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تابع وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود، الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج العام الجاري 2018. وأضافت أن وزير الداخلية، وقف على جاهزية قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج، المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام، لتنفيذ مهامها وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة لضيوف الرحمن".

    وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله معسكر قوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وقائد قوات الطوارئ الخاصة قائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد بن قرار الحربي.

    وخلال الحفل الذي أقيم، أمس الاثنين، قال مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني: "لقد باشرت القوات مهامها في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وفي كل المنافذ، وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج، وشعارهم الذي يفتخرون به أن خدمة ضيوف الرحمن مهمة مقدسة، وشرف عظيم يستمدونه من عقيدتهم الدينية الصادقة، وتنفيذهم لتوجيهات قائدهم الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية".

    وأكد القحطاني، على جاهزية قوات الأمن لـ"أداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداؤهم للمناسك بالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأهلية المعنية".

    وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، أن "العرض العسكري شاركت فيه قوات أمن الحج المعنية بتنفيذ خطط وتنظيمات المحافظة على أمن وسلامة الحجاج، حيث وقف وزير الداخلية السعودي على جاهزية جميع القطاعات المشاركة في مهمة أمن الحج لتنفيذ مهامها لتوفير أقصى درجات الأمن والأمان والسلامة.

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