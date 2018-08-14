ليبيا مقصد صيادي الطيور البرية وبعضها مهدد بالانقراض (صور)

تعتبر ليبيا من البلدان المشهورة كموطن للطيور الجارحة والحرة حيث تحتوي ليبيا على أكثر أنواع الطيور الجارحة مثل الصقور من فصيلة الشاهين، وبعض الطيور المهاجرة النادرة التي تتكاثر في شرق والجنوب الليبي مثل طائر الحجل وبعض أنواع النسور البرية.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الصقار خميس عبدالله السنوسي من مدينة أجدابيا في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، "ليبيا تملك أفضل طيور العالم مثل البحري والذي يطلق عليه في الخارج فرخ الشاهين حيث يتميز بالسرعة أثناء الصيد ويقدر تكلفتُه بيعه حوالي 500 ألف دينار ليبي (360 ألف دولار)".

وأضاف السنوسي "هوايتي في صيد الطيور وتربيتها بدأت من حوالي 23 عاماً وورثتها عن طريق العائلة خاصة أخي الكبير"، مشيراً إلى أن الطيور التي يمتلكها هي "جير الشاهين، بيور أمريكي، صقر حر، صقر جير، شاهين جير، شاهين حر".

© Sputnik . طيور جارحة في ليبيا

وأوضح أنّ الطيور الحرة في ليبيا تتواجد تحديداً في منطقة أم الخرانيق في خليج السدرة جنوب شرق البلاد وتعتبر تلك المنطقة الخط الرئيسي لها، مشيراً إلى أنه "يوجد هناك عدد من المناطق بالقرب من تازربو والكفره ورمال 81 و82 بين الحدود الليبية السوداني موجودة بها طيور حرة ويطلق عليها اسم (الدنقلا) وتتواجد بين ليبيا والسودان ومصر، وأيضاً في صحراء الجنوب الليبية وبالتحديد في واو الناموس ونالوت وغات وجبل واوس غرب ليبيا".

© Sputnik . طيور جارحة في ليبيا

وذكر الصقار الليبي السنوسي أن "الطيور الليبية هي من الأغلى في العالم ويصل سعرها إلى 500 ألف دينار ليبي (360 ألف دولار)"، لافتاً أنّه "باع طير حر عام 2017 من صنف فرخ الشاهين إلى أحد الصقارين من منطقة الخليج بقيمة 550 ألف دينار ليبي (395 ألف دولار) وطير حر آخر إلى أحد الصقارين بدول الخليج بقيمة 480 ألف دينار ليبي (345 ألف دولار) وغيرهم الكثير وأقل طير تم بيعه العام الماضي بقيمة 120 ألف دينار ليبي (86 ألف دولار)".

وتواجه الطيور البرية النادرة في ليبيا اليوم خطر الانقراض بسبب الصيد المنفلت والصيادين الذين يدخلون بدون أذن السلطات الليبية.

وأضاف السنوسي أن "الطيور في ليبيا تتعرض للخطر ولا قدر الله قد تنقرض يوم من الأيام إذا بقيت الحال على ما هي عليه والسبب هو دخول بعض من الصيادين إلى ليبيا بدون علم الحكومة الليبية"، مضيفاً أن "هذا يرجع للانفلات الأمني التي تشهده ليبيا منذ عام 2011 حيث تم سرقة الطيور والبيض الموجود في مناطق ليبيا من الجنوب والغرب والشرق".

وتابع "الآن تعتبر أفضل المناطق المحمية تلك التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي لأنهم يمنعوا فيها دخول الأجانب"، مشيراً أن "الزائرين في ليبيا يأتون من جميع أنحاء العالم كالعرب والأجانب من أجل صيد الطيور الحرة والأرنب وطير القطا واليمام والحبارة الذي يعتبر من أفضل أنواع الطيور لأنه طير غير مهاجر ويتكاثر في ليبيا وروسيا واذربيجان والعراق ولكن كان أكبر تواجد له في ليبيا قبل عام 2011".

© Sputnik . طيور جارحة في ليبيا

وأوضح أن "فترة نظام معمر القذافي كانت طيور الحبارة من أفضل طيور العالم في صيد الصقور الحرة لأنها كانت موجودة في محميات تحت حماية نظام القذافي والآن يقال أن هذه الطيور وعددها 10 ألف طير نقلت إلى المغرب، التي رفضت تسليمها إلى ليبيا إلا بعد قيام حكومة موحدة".