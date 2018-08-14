تداعيات "مجزرة صعدة"... واشنطن قلقه وتوفد "جنرالا كبيرا" إلى الرياض

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مساء أمس الاثنين، إن جنرالا أمريكيا بارزاً، قام بزيارة عاجلة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن "جنرالا أمريكيا بارزا، قام بزيارة عاجلة إلى السعودية، وحث المسؤولين هناك على إجراء تحقيق شامل بشأن مجزرة صعدة"، معتبرة هذا التطور مؤشر على قلق الولايات المتحدة إزاء العمليات الجوية لدول التحالف ضد الحوثيين".

Ibrahim ارتفاع حصيلة ضحايا غارة التحالف على صعدة لـ 43 قتيلا و63 مصابا

وقالت ريبيكا ريبريتش المتحدثة باسم البنتاغون إن الجنرال "عدل زيارته المقررة سلفا للسعودية لبحث الحادث مع السعوديين والنظر في الوضع". وأضافت: "إنه ضغط على السعوديين لتوفير الموارد والرقابة اللازمة للقيام بتحقيق شامل وكامل والإفراج عن النتائج للجمهور".

وأوضحت الصحيفة، أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أوفد الجنرال لإجراء مناقشات في العاصمة السعودية يوم الأحد الماضي، حيث تسعى الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول الغارة. وقال الوزير ماتيس، إنه "أرسل جنرالا إلى الرياض للنظر في ما حدث"، بما يتعلق الهجوم الذي أصاب حافلة مليئة بأطفال في محافظة صعدة شمال اليمن الخميس الماضي.

وكانت الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق "موثوق به" حول الغارة الجوية على حافلة الأطفال في صعدة. ووفقا للإحصاءات المعلنة، قضت غارات التحالف الذي يقوده السعودية على 51 مدنيا، معظمهم من الأطفال دون الـ 15، وأصيب خلالها 79 آخرون بعد استهدافها سوق ضحيان بالمدينة.