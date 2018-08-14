وزير خارجية تركيا: لا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي

طالب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بضرورة تحديد الإرهابيين في إدلب، ومن ثم محاربتهم، مشيرا إلى أنه لا يصح شن حربا شاملة على إدلب.

أنطاكيا- سبوتنيك وقال الوزير التركي، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، إنه "ينبغي تحديد الإرهابيين ومحاربتهم ولا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي".

وتابع الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، "يصعب ضمان الأمن في إدلب في ظل وجود إرهابيين".

وأضاف "هناك نحو 3 ملايين من سكان إدلب وهناك إرهابيون من شرق حلب والغوطة الشرقية وهم يشكلون تهديدا للسكان المدنيين في إدلب"، مضيفا "ينبغي تحديد الإرهابيين ومحاربتهم ولا يصح شن شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي".

وحذر وزير الخارجية التركي من قصف إدلب بشكل عشوائي وقال إن "قصف كافة إدلب والمدنيين بذريعة وجود إرهابيين يعني القيام بمجزرة".