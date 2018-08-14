في عرض عسكري... البشير يكرم 108 ضباط قطريين

قام الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، أول أمس الأحد، بالإشراف على تخريج الدفعة 64 (ب) من مرشحي الضباط القطريين، ضمن احتفالات أقامتها الكلية الحربية بالسودان.

وذكرت صحيفة الوطن القطرية، أن ذلك جاء ضمن احتفالات الجيش السوداني بتخريج عدد من الدفعات بحضور الفريق أول ركن، عوض محمد أحمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني والفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة السودانية، واللواء الركن سامي بخيت الجتال الملحق العسكري القطري بالجمهورية السودانية.



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وتابعت الصحيفة، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية المشير عمر البشير كرم الطلاب المتفوقين من الخريجين، بعد أن تقدم قائد الطابور مستأذنا القائد الأعلى بتفتيش طابور الخريجين، ثم قام الخريجون بالاستعراض بالمسير البطيء والعادي.

وتلقى مرشحو الضباط القطريين والبالغ عددهم 108 طلاب تدريبات عسكرية ميدانية ومحاضرات أهلتهم للتخرج برتبة ملازم للعمل بوحدات القوات المسلحة القطرية، كما تلقت هذه الدفعة المتميزة دورات تخصصية في الصاعقة والقوات الخاصة والاستطلاع والدروع.

يذكر أن الضباط الخريجين قضوا عاما ونصف العام بالكلية الحربية السودانية، علما بأن بداية التدريب كانت في شهر مارس 2017م.

حضر حفل التخريج عدد من أسر الضباط الخريجين الذين توافدوا من الدوحة إلى الخرطوم، لمشاركة أبنائهم أسود الدوحة احتفالات تخريجهم.