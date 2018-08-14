مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في انفجار بمدينة الصدر شرق بغداد

أعلنت قيادة العمليات الأمنية في بغداد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 4 آخرين في انفجار استهدف منطقة بسوق مريدي في مدينة الصدر، شرقي بغداد.

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye ضابط عراقي يكشف لـ "سبوتنيك" مراحل تدمير الجيش منذ غزو الكويت إلى سقوط بغداد (2)

سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات "استشهد ثلاثة مواطنين وجرح أربعة آخرين إثر انفجار في إحدى البسطات في منطقة سوق مريدي ضمن قاطع مدينة الصدر".

وأضاف البيان "تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. والتحقيق جاري لمعرفة ملابسات الحادث".

وتشهد العاصمة العراقية، قبل كل عيد فطر وأضحى، على مدار السنوات الماضية، تفجيرات تستهدف المواطنين أثناء تبضعهم للأعياد، حيث يكونون أكثر إقبالا على المحال والمراكز التجارية.