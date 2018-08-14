العبد اللطيف يروي تفاصيل لقائه بابن سلمان

حاز فيديو للقاء شاب سعودي أصم بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على طريق شرما بالمصادفة، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وروى الشاب، ويدعى العبد اللطيف، لصحيفة "سبق" السعودية، والذي هو من ذوي الاحتياجات الخاصة (فئة الصم) تفاصيل رحلته، التي قادته لمقابلة ابن سلمان.

© AP Photo / Francois Mori شاهد ما قاله ولي العهد السعودي لشاب أصم التقاه أثناء تجوله

وقال العبد اللطيف إنه كان في طريقه لمحافظة حقل، وفي منطقة شرما، وبعد اقترابه من إحدى السيارات، وبمشاهدة ركابها، لمح شخصية شك في ملامحها أنه ولي العهد السعودي.

وتابع أنه عندما اقترب من السيارة، تأكد له أنه الأمير محمد بن سلمان، الذي بادره بالتحية والسلام.

وأضاف العبد اللطيف: "قمت بتشغيل هاتفي، وسارعت بتسجيل الفيديو الذي جمعني معه، ولأنني لا أسمع أخبرني ابني عمر عقب المغادرة أن ولي العهد حينها كان يقول لي: تأمر علي بشيء".

وأشار إلى أنه اعتاد وأسرته على زيارة محافظة حقل منذ عام ٢٠٠٩، إلا أن ذلك العام كان مميزا بعد تلك المصادفة الجميلة.

وكان ولي العهد السعودي، التقى قبل أسابيع شبابا في منطقة نيوم، واستجاب لدعوتهم وتناول بعض الطعام معهم في فيديوهات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي.