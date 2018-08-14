موقف إنساني من ضابط شرطة إماراتي

ولم يكن يدرك المواطن، عندما حضر مع زوجته وطفله البالغ من العمر 7 أشهر، أحد مراكز شرطة دبي، أمس الاثنين، لإنهاء قضية مقيدة ضده، بسبب تعثر شركته الخاصة، المسجلة باسم زوجته، أنه ملزم بسداد مبلغ 10 آلاف درهم فورا، قيمة مطالبات مالية مستحقة عليها، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
ويروي المواطن، أنه عندما انتهى من سرد قصته، طلب ضابط الشرطة منه الانتظار قليلا، وخرج من المكتب، وعاد بعد قليل وفي يده سند سداد المبلغ، وطلب مني أن يتوجه لاستكمال باقي الإجراءات واصطحاب زوجته معه، وأخبره بأنه سدد المبلغ بالكامل، لمساعدته هو وطفله وزوجته، حتى يتمكنوا من تخطي ظروفهم الحالية.
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