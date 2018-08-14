موقف إنساني من ضابط شرطة إماراتي

كاد مواطن عربي الجنسية، مقيم في إمارة دبي، أن يقبل بحكم القضاء الإماراتي، بحبس زوجته، بسبب تعثر شركته، لولا تدخل ضابط شرطة إماراتي لينهي الأزمة نهائيا.

ولم يكن يدرك المواطن، عندما حضر مع زوجته وطفله البالغ من العمر 7 أشهر، أحد مراكز شرطة دبي، أمس الاثنين، لإنهاء قضية مقيدة ضده، بسبب تعثر شركته الخاصة، المسجلة باسم زوجته، أنه ملزم بسداد مبلغ 10 آلاف درهم فورا، قيمة مطالبات مالية مستحقة عليها، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

© AP Photo / HUSSEIN MALLA قرار من حاكم دبي بشأن "مواطن شهم" ساعد مسافرا سوريا

وعندما فشلت محاولات المواطن أمام المحكمة بداخل مركز الشرطة، لتأجيل سداد المبلغ، بسبب ظروفه المتعثرة، وإقناع بعض أصدقائه بمساعدته، لجأ لضابط لشرطة، وروى له قصته، وذلك كأمل أخير لإيجاد حل لأزمته.

ويروي المواطن، أنه عندما انتهى من سرد قصته، طلب ضابط الشرطة منه الانتظار قليلا، وخرج من المكتب، وعاد بعد قليل وفي يده سند سداد المبلغ، وطلب مني أن يتوجه لاستكمال باقي الإجراءات واصطحاب زوجته معه، وأخبره بأنه سدد المبلغ بالكامل، لمساعدته هو وطفله وزوجته، حتى يتمكنوا من تخطي ظروفهم الحالية.