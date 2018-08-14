إصابة برلماني ليبي في اشتباكات خارج المجلس أثناء التصويت على قانون الاستفتاء

وقال النائب في البرلمان الليبي، عبد الله اللافي، إن هاشم أصيب اثر الاشتباكات التي تخللها إطلاق نار خارج مجلس النواب المنعقد للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.
وأكد اللافي، أن "هناك معرقلين للجلسة من النواب يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على الدستور"، مشيرا إلى أن هناك مشاورات الآن من أجل استئناف الجلسة.
كما نقل موقع "بوابة الوسط" عن مصدر في مجلس النواب القول إن "المجلس علق جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الأضحى".
ولفت إلى أن الاشتباكات توقفت بشكل نهائي وسط انتشار أمني وعسكري مكثف، ومنعت جميع وسائل الإعلام من الدخول لمقر المجلس.
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