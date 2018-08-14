إصابة برلماني ليبي في اشتباكات خارج المجلس أثناء التصويت على قانون الاستفتاء

أصيب صالح هاشم، النائب في البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، وذلك في اشتباكات وقعت خارج مقر مجلس النواب، في أثناء التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

وقال النائب في البرلمان الليبي، عبد الله اللافي، إن هاشم أصيب اثر الاشتباكات التي تخللها إطلاق نار خارج مجلس النواب المنعقد للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور.

© AFP 2018 / Abdullah Doma نائب ليبي: البرلمان لن يتمكن من تمرير قانون الاستفتاء على الدستور لسببين

وأوضح عبد الله اللافي، لموقع بوابة "الوسط" الليبية، إن هناك اشتباكات نشبت خارج المجلس بين الحرس الرئاسي وبعض الرافضين قانون الاستفتاء"، مشيرا إلى أنه مع سماع إطلاق رصاص خرج عضو مجلس النواب عن طبرق صالح هاشم لتفقد الأمر، مما أدى إلى إصابته إصابة طفيفة.

وأكد اللافي، أن "هناك معرقلين للجلسة من النواب يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على الدستور"، مشيرا إلى أن هناك مشاورات الآن من أجل استئناف الجلسة.

كما نقل موقع "بوابة الوسط" عن مصدر في مجلس النواب القول إن "المجلس علق جلسة التصويت إلى ما بعد عيد الأضحى".

ولفت إلى أن الاشتباكات توقفت بشكل نهائي وسط انتشار أمني وعسكري مكثف، ومنعت جميع وسائل الإعلام من الدخول لمقر المجلس.