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15:31 14 أغسطس/ أب 2018
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    عودة النازحين السوريين من لبنان

    عودة حوالي 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال اليوم الماضي

    © Sputnik . Mohammad Maarouf
    العالم العربي
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    أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 200 لاجئ عادوا من لبنان إلى سوريا على مدار اليوم الماضي.

    مدير الأمن العام اللبناني عباس ابراهيم مع أهالي العسكريين المخطوفين
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    مدير الأمن العام اللبناني: المبادرة الروسية بشأن النازحين في طور الترجمة العملية
    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمركز: "عاد من لبنان إلى سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 204 لاجئاً عبر معبر "جديدة يابوس"  بينهم 61 امرأة و104 أطفال".

    وأشار البيان إلى أنه منذ الـ18 من تموز/يوليو الماضي، عاد من لبنان 6889 ألف شخص من بينهم عاد عبر معبر "الزمراني" 3008 ألف، "جديدة يابوس" 2894 ألف، معبر "الدبوسية" 644، وعبر "القصير"343، وعاد من الأردن عبر معبر "نصيب" 318 شخصا.

    وأضاف البيان أن 316 شخصاً عادوا إلى مناطق إقامتهم الدائمة في سوريا، إلى حمص 189 شخصا والغوطة 85 شخصا، وإلى بلدة خشام (محافظة دير الزور) 42 شخصاً، وانه وبشكل عام منذ الـ30 من أيلول/سبتمبر 2015 عاد إلى سوريا 1217399 من النازحين داخل الأراضي السورية.

    وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية

    ووفقاً لإحصاءات مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، عاد منذ عام 2015 إلى سوريا 233 ألف لاجئ.

    وتشير البيانات المعممة، إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجلين على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، أغلبهم من لبنان.

     

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, سوريا
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