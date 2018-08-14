انتخاب "مصر للطيران" لعضوية مجلس المحافظين في "الآياتا"

جاء ذلك بحسب بيان حصلت "سبوتنك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس/ آب.
ويعد مجلس المحافظين هو الجهة المسئولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة والقوانين واللوائح المنظمة للاتحاد الدولي للنقل الجوي في كافة المجالات، التي تهم شركات الطيران الأعضاء ووضع الحلول لأهم التحديات التى تواجه الصناعة، مثل السلامة الجوية وأمن الطيران وتأثير صناعة الطيران على البيئة وتطوير برامج خدمة الركاب والشحن الجوي وسبل تنمية سوق النقل الجوي على مستوى العالم.
يذكر أن مصر للطيران هي شركة الطيران السابعة علي مستوي العالم من حيث تاريخ انضمامها للاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يعد أكبر اتحاد لشركات الطيران ويقع تحت مظلتها معظم شركات الطيران حول العالم.
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