انتخاب "مصر للطيران" لعضوية مجلس المحافظين في "الآياتا"

انتخب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، لعضوية مجلس المحافظين بالاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا".

جاء ذلك بحسب بيان حصلت "سبوتنك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس/ آب.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photo مصر للطيران تعلن نقل 55 ألف حاج على 296 رحلة جوية

جدير بالذكر أن مجلس المحافظين يتكون من 31 عضواً من رؤساء مجالس إدارات كبرى شركات الطيران العالمية من بين 260 شركة طيران أعضاء في الاتحاد.

ويعد مجلس المحافظين هو الجهة المسئولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة والقوانين واللوائح المنظمة للاتحاد الدولي للنقل الجوي في كافة المجالات، التي تهم شركات الطيران الأعضاء ووضع الحلول لأهم التحديات التى تواجه الصناعة، مثل السلامة الجوية وأمن الطيران وتأثير صناعة الطيران على البيئة وتطوير برامج خدمة الركاب والشحن الجوي وسبل تنمية سوق النقل الجوي على مستوى العالم.

يذكر أن مصر للطيران هي شركة الطيران السابعة علي مستوي العالم من حيث تاريخ انضمامها للاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يعد أكبر اتحاد لشركات الطيران ويقع تحت مظلتها معظم شركات الطيران حول العالم.