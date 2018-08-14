القوات العراقية تلقي القبض على 8 من عناصر "داعش" في الموصل

اعتقلت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في عدد من البلدان ومنها روسيا) في مدينة الموصل، شمالي البلاد .

بغداد — سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان: "فوج الطوارئ السابع التابع لقيادة شرطة نينوى يلقي القبض على ثمانية عناصر من "داعش" مطلوبين للقضاء، وكانوا جميعهم يعملون مقاتلين خلال سيطرة عصابات "داعش" الإجرامية على مدينة الموصل وشاركوا في معارك ضد قواتنا الأمنية وبينهم مصابون في هذه المعارك".

© AP Photo / القوات العراقية تشتبك مع عناصر من "داعش" قرب حدود سوريا

وأضاف المتحدث أنه "تم القبض عليهم في مناطق حي القدس وتسعين والانتصار في الجانب الأيسر من مدينة الموصل ".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش وجهود الاستخبارات لضمان تأمين الموصل، وتعقب العناصر المندسة من تنظيم "داعش"، ومواقع تخزين المتفجرات التي لا يزال بعضها موجودا في مخابئ تحت الأرض في نواحٍ متفرقة من المناطق المحررة.

وحررت القوات العراقية الموصل في الـ 10 من يوليو/ تموز 2017، بعد معارك شرسة خاضتها ضد مسلحي "داعش".