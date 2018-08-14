القوات العراقية تلقي القبض على 8 من عناصر "داعش" في الموصل

بغداد — سبوتنيك. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان: "فوج الطوارئ السابع التابع لقيادة شرطة نينوى يلقي القبض على ثمانية عناصر من "داعش" مطلوبين للقضاء، وكانوا جميعهم يعملون مقاتلين خلال سيطرة عصابات "داعش" الإجرامية على مدينة الموصل وشاركوا في معارك ضد قواتنا الأمنية وبينهم مصابون في هذه المعارك".الموصل".
وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش وجهود الاستخبارات لضمان تأمين الموصل، وتعقب العناصر المندسة من تنظيم "داعش"، ومواقع تخزين المتفجرات التي لا يزال بعضها موجودا في مخابئ تحت الأرض في نواحٍ متفرقة من المناطق المحررة.
وحررت القوات العراقية الموصل في الـ 10 من يوليو/ تموز 2017، بعد معارك شرسة خاضتها ضد مسلحي "داعش".
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