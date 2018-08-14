الجيش السوري يخنق "داعش" في بادية السويداء ويقتل 10 لدى محاولة التنظيم كسر الحصار

وقال مراسل وكالة " سبوتنيك " في بادية السويداء: إن وحدات الجيش العاملة على محور تلول الصفا تصدت اليوم لهجوم عنيف شنه تنظيم " داعش " الإرهابي على منطقة الرحبة، وقتلت 10 عناصر من المهاجمين وتمكنت من أسر أحدهم، مشيرا إلى مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين خلال عملية التصدي للهجوم.

وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن قوات الجيش السوري ثبتت في اليومين الأخيرين نقاطها وحاصرت مقاتلي "داعش" في مساحة ضيقة عند الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء وريف دمشق، حيث يستمر قصف الجيش السوري لمعاقل التنظيم الإرهابي من منطقة البرك المحيطة بتلول الصفا، ومنطقة قبر الشيخ حسين ومنطقة الهبارية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من مقاتلي "داعش" تسللوا اليوم وهاجموا مواقع الجيش في منطقة الرحبة، حيث تمكنت الوحدات المرابطة من إحباط الهجوم.

وكانت وحدات العربي السوري استكملت أمس الإثنين تحرير كامل منطقتي قبر الشيخ حسين والهبارية الواقعتين قرب الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء وريف دمشق، وباتت تحاصر من تبقى من إرهابيي "داعش" في تلول الصفا، بعد استكمالها تثبيت نقاطها في المنطقة لمواجهة أي هجوم أو محاولات تسلل من قبل مقاتلي تنظيم "داعش"، وبعد تحريرها معظم البادية الشرقية للسويداء وصولا إلى الحدود الإدارية بينها وبين محافظة ريف دمشق في عمق البادية السورية.

وشن تنظيم "داعش" في الـ 25 من شهر يوليو/ تموز الماضي هجوما على مدينة السويداء وعدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي في المحافظة، مستخدما انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الإرهابيين المزودين بأنواع مختلفة من الأسلحة، هاجموا منازل المواطنين في قرى المتونة ودوما وتيما والشبكي بريف السويداء الشمالي، ما أسفر عن مقتل 215 مدنيا وإصابة نحو 175، واختطاف عشرات المدنيين معظمهم من النساء.