تسجيل
17:18 14 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الفصائل الفلسطينية

    وفود الفصائل الفلسطينية تتجه إلى القاهرة للمشاركة في حوار المصالحة

    © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    غادرت وفود الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر رفح البري إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في الحوارات، التي تجريها مصر مع حركة "حماس" والفصائل حول ملف المصالحة الفلسطينية.

    رام الله — سبوتنيك. وكان وفد حركة "حماس" أول المغادرين صوب القاهرة، حيث يضم الوفد قادة وأعضاء من المكتب السياسي للحركة.

    وغادر وفد حركة "الجهاد الإسلامي" ووفد من قيادة لجان المقاومة الشعبية قطاع غزة للمشاركة في اجتماعات القاهرة.

    الفلسطينيون يشاركون في مسيرات بمناسبة يوم الأرض في بيت جالا، الضفة الغربية، فلسطين 30 مارس/ آذار 2017
    © REUTERS / Mussa Qawasma
    الناطق باسم حركة حماس: نتواصل مع الفصائل الفلسطينية كافة لاستمرار "مسيرات العودة"
    وقال الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، داود شهاب، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "إن وفدا من الحركة غادر قطاع غزة اليوم، متجها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ملف التهدئة مع الاحتلال والمصالحة الداخلية".

    وأضاف شهاب: "يضم الوفد كلا من نائب رئيس حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، من الخارج، و الذي سيصل في وقت لاحق، ومن قطاع غزة القيادي خالد البطش وداود شهاب".

    ووجهت مصر دعوة للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، حيث من المتوقع أن يصل وفدا الجبهتين غدا إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في الحوارات التي تجريها مصر لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل.

    وفي سياق متصل، ذكر موقع "حدشوت 24" العبري، أن وفد حركة "حماس" نقل للمخابرات المصرية رسالة واضحة مفادها بأن "حماس" ترفض وقف مسيرات العودة على الحدود ووقف إطلاق البالونات الحارقة حتى يتم رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة".

    ومن جانبها كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء، عن وجود معارضة داخل الحكومة الإسرائيلية لتفاهمات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول بنود التهدئة مع "حماس" في قطاع غزة.

    وأكدت "يسرائيل هيوم" أن وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي وعضو الكابينت "يسرائيل كاتس"يرفض عودة السلطة لغزة وإعادة ربط غزة بالضفة عن طريق معبر آمن لما لذلك من خطر على أمن إسرائيل.

    يذكر أن مصر تدير ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" والفصائل الفلسطينية، كما أنها تبذل جهودا لإيصال الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل طويل الأمد، في وقت كانت كشفت فيه وسائل إعلام عبرية أمس الاثنين، عن لقاء سري جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري السيسي، في القاهرة في شهر مايو/ أيار الماضي.

    انظر أيضا:

    البردويل: رئيس المخابرات الفلسطينية طلب إبعاد مصر عن ملف المصالحة
    مستقبل المصالحة الفلسطينية على ضوء عودة التراشق الكلامي بين "حماس" و"فتح"
    الحكومة الفلسطينية تتهم حماس بالتراجع عن المصالحة الوطنية
    هل سيظل اتفاق أوسلو حجر عثرة في طريق المصالحة الفلسطينية؟
    فلسطين تقترح على روسيا تنظيم لقاء غير رسمي للفصائل الفلسطينية لدعم المصالحة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المصالحة الفلسطينية, أخبار غزة, المصالحة الفلسطينية, الجهاد الإسلامي, حماس, غزة, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية للمصورة كريستينا ماكييفا من سلسلة صور فتاة في ثوب في فينيسيا في إيطاليا
    "فتاة في ثوب" تجوب العالم
    روسيا مستعدة للتخلي عن الدولار في حسابات الانفاق على النفط
    زيادة عدد الدول التي تعتزم التخلي عن الدولار
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك