الجيش المصري: حصدنا مراكز متقدمة في مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

اختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018، التي استمرت لعدة أيام في الدول المنظمة للمسابقات روسيا والصين، وباشتراك خمس فرق من القوات المسلحة المصرية.

وألقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كلمة، خلال حفل الختام، عبر فيها عن شكره لجميع الفرق العسكرية المشاركة، والمشرفين والمنظمين وجماهير هذه المسابقات، معربا عن سعادته بمستوى الفرق المتنافسة، الذي أظهر القدرة والمهارة على استخدام المعدات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ترحب بالتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وحسب بيان للقوات المسلحة المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد تفقد وزير الدفاع الروسي المعرض الثقافي المصري، الذي نظم على هامش المسابقات يرافقه اللواء أركان حرب توحيد توفيق، مساعد وزير الدفاع الذي حضر حفل الختام، حيث نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع للدول المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للمسابقات، كما وجه الشكر للفرق المصرية المشاركة على الأداء المتميز، الذي يعبر عن عراقة ومكانة القوات المسلحة المصرية وانضباطها بين مختلف الدول.

وتضمن حفل الختام تنفيذ المسابقة الختامية لفرق الدبابات للدول المشاركة، وعرضا لفريق الألعاب الجوية الروسي، وأعقب ذلك عروضا فنية لفرقة الكسندروف التابعة للجيش الروسي، التي قدمت العديد من الأغاني الوطنية، التي جسدت تاريخ الجيش الروسي وتاريخ المباريات الحربية الدولية، كما تم تسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف المسابقات.

وقال البيان "حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة في مختلف المسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوي المشارك في مسابقة "السماء الصافية" بجمهورية الصين الشعبية على المركز الأول في المرحلة الثانية للمسابقة، والمركز الثاني في الترتيب العام بعد الصين، متفوقاً على دول روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وأوزباكستان وباكستان.

وأضاف "وأشاد قائد القوات البرية للجيش الصيني بالفريق المصري، موجهاً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتخطيط الجيد للمسابقة، وحقق فريق قوات حرس الحدود المشارك في مسابقة "الصديق الوفي" المركز الثاني في المسابقات الفردية على مستوى 32 لاعبا، وحقق فريق الرالي العسكري المركز الثالث في المسابقات الفردية، كما حققت باقي الفرق المصرية مراكز متقدمة بين العديد من الدول المشاركة وسط إشادة بالانضباط والاستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة".