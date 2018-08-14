تعطل بعض رحلات "الخطوط السعودية"

اعتذرت الخطوط الجوية السعودية، عن تعطل عدد من رحلات اليوم الثلاثاء، وذلك لوجود عطل في نظام تخطيط الرحلات الجوية.

وأصدرت الشركة بيانا عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيه: "تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها الكرام أنه نظرا لتعطل نظام تخطيط الرحلات الجوية والذي أثر على انتظام عدد من الرحلات اليوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018 م، فقد بادرت الخطوط السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع والحد من الآثار الناجمة عن هذا العطل".

وطمأنت الشركة عملائها، في البيان، أنه تم استخدام الأنظمة البديلة لتيسير الرحلات، كما أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ المزيد من التدابير متى اقتضت الضرورة ذلك.