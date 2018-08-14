بوغدانوف يناقش مع السفير السوري مبادرة عودة اللاجئين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع السفير السوري في موسكو رياض حداد، الوضع في سوريا والمبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء: "خلال المحادثة، جرى تبادل معمق للآراء حول تطور الوضع في سوريا ومحيطها".

© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah المفوض السامي لشؤون اللاجئين: لا ضامن لعودة اللاجئين السوريين في ظل استمرار الصراع

وأولت المحادثة اهتماما خاصا لتنفيذ المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين والمشردين داخليا إلى أماكن الإقامة الدائمة.

كما شدد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على ضرورة تسوية الأزمة السورية، قبل الحديث عن عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من خمسة مليون لاجئ سوري في دول الجوار، ولا يمكن أن نضمن عودة لهذا العدد في ظل استمرار الصراع.

وتتواصل عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين المتواجدين في لبنان على مراحل، وتم نقل نحو 200 لاجئ من قرى شبعا والعرقوب جنوبي لبنان إلى قراهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ، وتعمل قوى الأمن العام اللبناني على إنجاز إجراءات ومعاملات العودة وتسجيل أسماء العائدين.