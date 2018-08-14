وفد إيراني يزور سوريا لتوقيع اتفاقيات مهمة خلال أيام

تستعد إيران وسوريا لتوقيع اتفاقيات مهمة خلال أيام، حيث يزور وفد إيراني رفيع المستوى دمشق، منذ أمس الاثنين 13 أغسطس/ آب، للإعداد لهذا الأمر.

موسكو — سبوتنيك. أفاد مصدر في وزارة الطرق وإنشاء المدن الإيرانية، أن إيران وسوريا، بصدد توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، من بينها اتفاقية تخص إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، في الأيام القليلة المقبلة.

© Sputnik . Ronald Zak سوريا تدين قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران

وقال المصدر لوكالة " سبوتنيك " اليوم الثلاثاء، إن وفدا برئاسة مساعد وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني في شؤون التخطيط وإدارة المصادر أمیر أمیني، وصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي صباح أمس الاثنين، موضحا أن "مهمة الوفد هي التجهيز لانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين إيران وسوريا ، التي ستعقد في الأيام المقبلة في دمشق بحضور رئيس الوزراء السوري، عماد خميس والمعاون الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، للتوقيع على الاتفاقيات المشتركة بشكل نهائي، التي يتفق عليها الوفد الإيراني مع السوريين حاليا".

وتابع: "كما سيتم توقيع الوثيقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين إيران وسوريا في المجالات الاقتصادية والثقافية".

وحول ماهية هذه الاتفاقيات قال المصدر: "هناك اتفاقية تعاون مصرفي وجمركي، واتفاقية تعاون في مجالات الصناعة والاتصالات، واتفاقية تعاون في مجال شبكات الكهرباء، واتفاقية تخص إنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة، وهناك اتفاقية مهمة تخص إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا".