الكويت: تصريحات جديدة عن اليمن... وقرار عسكري بشأن الجيش

عقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وأدان المجلس حادث إطلاق "جماعة الحوثيين صواريخ باليستية تجاه الأراضي السكنية في المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي السعودي".

وعبر مجلس الوزراء "عن وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن المملكة واستقرارها".

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من جهتها، قالت مصادر مطلعة، إن دولة الكويت بصدد اتخاذ قرار عسكري، بناء على مرسوم يصدر من مجلس وزراء البلد الخليجي.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصادر مطلعة قولها إن "قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا سيتم بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء".

وأوضحت: سيفتح باب القبول بعد إصدار مرسوم يتضمن الشروط والضوابط والأوضاع سواء للإعارة أو التعاقد.

وردا على سؤال حول موعد صدور المرسوم، أجابت: تحت الإعداد الآن.

وأضافت: أما تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفرادا فسيتم حسب الحاجة ووفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.