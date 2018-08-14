وزير الخارجية العماني يزور دولة أفريقية

توجه وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى العاصمة الكينية نيروبي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

© AP Photo / AP تزامنا مع تهديدات بحرية... اجتماع عسكري بين الكويت وسلطنة عمان

القاهرة — سبوتنيك . أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، أن هدف زيارة وزير الشؤون الخارجية العماني إلى كينيا هو بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة.

وأضافت أن بن علوي سيلتقي في نيروبي وزيرة الخارجية أمينة محمد، وعدد من المسؤولين في البلد، الواقع شرقي القارة الأفريقية.

يشار إلى أن عمان وكينيا تمتلكان علاقة قديمة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستثماري.