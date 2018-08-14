الجيش السوري يفجر نفقا بين جوبر وحرستا ودوي انفجار كبير

أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن انفجارا هز أرجاء العاصمة دمشق مساء اليوم وتردد صداه في مختلف أحياء المدينة.

وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن الانفجار نجم عن قيام وحدات الهندسة في الجيش السوري بتدمير نفق ضخم من مخلفات التنظيمات الإرهابية المسلحة، يربط بين منطقتي جوبر وزملكا شمال شرقي العاصمة.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin شاهد بالفيديو أكبر نفق للمسلحين في الغوطة الشرقية في سوريا

وبين المصدر أن النفق كان يستخدم لتنقل العربات والإرهابيين بين المنطقتين أثناء موجات الهجوم المتكررة على الأحياء السكنية شرق العاصمة ، قبل تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة قبل عدة أشهر.

وأكد شهود عيان أن صدى الانفجار تردد في مختلف أرجاء العاصمة بما فيها المناطق الغربية والجنوبية الغربية كحي المزة، وصولا إلى أطرافها كمنطقة المعضمية.

وأضاف المصدر أن "التفجير شمل أيضا أنفاقا في منطقة حرستا، بالإضافة لعبوات ناسفة كبيرة الحجم من مخلفات إرهابيي جبهة النصرة وفيلق الرحمن".