الجيش السوري يفجر نفقا بين جوبر وحرستا ودوي انفجار كبير

وصرح مصدر أمني لـ"سبوتنيك" أن الانفجار نجم عن قيام وحدات الهندسة في الجيش السوري بتدمير نفق ضخم من مخلفات التنظيمات الإرهابية المسلحة، يربط بين منطقتي جوبر وزملكا شمال شرقي العاصمة.
وأكد شهود عيان أن صدى الانفجار تردد في مختلف أرجاء العاصمة بما فيها المناطق الغربية والجنوبية الغربية كحي المزة، وصولا إلى أطرافها كمنطقة المعضمية.
وأضاف المصدر أن "التفجير شمل أيضا أنفاقا في منطقة حرستا، بالإضافة لعبوات ناسفة كبيرة الحجم من مخلفات إرهابيي جبهة النصرة وفيلق الرحمن".
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