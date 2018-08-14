"أنصار الله" تعلن حصيلة غارات التحالف جنوب غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. وأكدت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في صنعاء يوسف الحاضري، مقتل 13 مدنيا وإصابة 24 بغارات مكثفة لطيران التحالف العربي على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن، اليوم الثلاثاء 14 أغسطس/ آب.

وأضافت "المسيرة": "طيران التحالف استهدف المساجد والمباني والمركز الصحي بعد عجزه عن السيطرة على المديرية".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.