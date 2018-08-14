"أنصار الله" تقصف 3 تجمعات للجيش السعودي

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" مساء اليوم الثلاثاء 14 أغسطس / آب: "تم إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات للجنود السعوديين غرب جبل النار في جيزان".

© AFP 2018 / Fayez Nureldine "أنصار الله" تعلن حصيلة غارات التحالف جنوب غربي اليمن

وأضافت القناة شن قصف مدفعي وصاروخي على تجمعات للتحالف بقيادة السعودية قبالة منفذ علب في عسير، بالإضافة إلى قصف ثكنة للجيش السعودي في قلة حسن بالربوعة بصاروخ موجه وإخماد مصادر النيران، في نفس المدينة.

وقالت "أنصار الله" إنه تم إطلاق صاروخ زلزال 2 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات الجنود السعوديين غرب السديس في نجران".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.