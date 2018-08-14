"أنصار الله" تعلن استهداف تجمعات لجنود سعوديين

القاهرة — سبوتنيك . أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين مساء اليوم الثلاثاء "إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات للجنود السعوديين غرب جبل النار في جيزان".





© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files "أنصار الله" تقصف 3 تجمعات للجيش السعودي كما أكدت القناة شن "قصف مدفعي وصاروخي على تجمعات للتحالف بقيادة السعودية قبالة منفذ علب في عسير"، بالإضافة إلى "قصف ثكنة للجيش السعودي في قلة حسن بالربوعة بصاروخ موجه وإخماد مصادر النيران"، في نفس المدينة.





وأشارت الجماعة إلى "إطلاق صاروخ "زلزال 2" وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات الجنود السعوديين غرب السديس في نجران".





ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.





وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.