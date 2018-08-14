الصليب الأحمر: قلقون إزاء الأحداث في الدريهمي بالحديدة

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عن قلقها من الأحداث في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . وقالت بعثة الصليب الأحمر على حسابها في "تويتر" "نشعر بالقلق إزاء الأحداث في مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة".





© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" يصدون هجومين للجيش اليمني وأضافت "لا تزال اللجنة الدولية تقيم الوضع وترغب في الوصول إلى منطقة النزاع".





وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين قد أكدت مساء اليوم الثلاثاء نقلا عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في صنعاء يوسف الحاضري "مقتل 13 مدنيا وإصابة 24 بغارات مكثفة لطيران التحالف العربي على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن".





وأضافت "المسيرة" أن "طيران التحالف استهدف المساجد والمباني والمركز الصحي بعد عجزه عن السيطرة على المديرية".



