خروقات نظام وقف إطلاق النار في سوريا ازدادت بـنسبة 36 % خلال أسبوع

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أليكسي تسيغانكوف، اليوم الثلاثاء، أن عدد خروقات نظام وقف إطلاق النار في سوريا من قبل المسلحين في منطقة خفض التصعيد في إدلب ازداد بنسبة 36 في المئة خلال أسبوع.