"أنصار الله" تفرج عن 38 معتقلا

أفرجت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن 38 معتقلا قبضت عليهم في وقت سابق أثناء توجههم للانضمام إلى القوات الحكومية.

القاهرة — سبوتنيك . نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" عن مدير السجن الحربي العميد محمد الشهاري "أن عملية الإفراج جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية العليا".





© REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI "أنصار الله" تعلن استهداف تجمعات لجنود سعوديين وأضاف "أن المغرر بهم تم إلقاء القبض عليهم قبل وصولهم إلى جبهات العدوان و(مرتزقته)".





مشيراً إلى "خضوع المفرج عنهم لدورات إعادة تأهيل توعوية لتوضيح الأهداف والغايات التي يسعى المعتدون تحقيقها في اليمن".



