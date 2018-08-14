وفود إعلامية روسية وأجنبية تجول على خطوط الصراع في الجولان السوري

زارت وفود إعلامية روسية وأجنبية اليوم محافظة القنيطرة في الجنوب السوري بعد أسبوعين من إعلانها محررة من المجموعات الإرهابية المسلحة.

قال مراسل وكالة "سبوتنيك" في القنيطرة: إن وفودا إعلامية روسية وأجنبية زارت القنيطرة اليوم برفقة وحماية قوات الشرطة العسكرية الروسية والأمن السوري، حيث توجهت إلى مدينة البعث ومشارف

قرية الحميدية المحررة للاطلاع على واقعها بعد عودتها إلى سيادة الدولة السورية، وبعد تسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وتسوية أوضاع الكثيرين منهم لعودة اندماجهم بالمجتمع من جديد، وبعد خروج الرافضين منهم للتسوية إلى الشمال السوري.

الوفود الإعلامية التي تضم مندوبين عن مؤسسات إعلامية روسية وأوروبية وصينية، جالت برفقة محافظ القنيطرة وبحماية الجنود الروس وعناصر الأمن السوريين، على بلدات جباتا وخان أرنبة والقنيطرة المدمرة ومدينة البعث وبلدة الحميدية حيث اطلعت على ما خلفته الجماعات الإرهابية المسلحة من تخريب ودمار، ووقفت على ما تنجزه "المحافظة" من أعمال إعادة بناء وترميم البنى التحتية في البلدات المحررة.

© Sputnik . Ali HASSOUN وفود إعلامية روسية وأجنبية تزور القنيطرة برفقة الشرطة العسكرية الروسية

وأكد محافظ القنيطرة همام صادق دبيات في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" على "أهمية زيارة الوفود الإعلامية جميع المناطق التي حررها الجيش السوري والقوات الرديفة من سطوة الإرهاب، لتكون شاهدا على الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة، وما ألحقته بالبلاد تحت "شعارات الثورة" الكاذبة، من قتل وتهجير وترويع للسكان، ولتكون شاهدا في الوقت نفسه على عودة الحياة إلى هذه المناطق بعد بسط سلطة الدولة السورية عليها وتوفير الأمن والأمان لها، مثنيا على الدور الهام الذي لعبه الجانب الروسي في دعم الجيش السوري عسكريا، وفي مجال المصالحات التي حقنت الكثير من الدماء".

© Sputnik . Ali HASSOUN وفود إعلامية روسية وأجنبية تزور القنيطرة برفقة الشرطة العسكرية الروسية

وأشار دبيات إلى أن الجهات المعنية في المحافظة تعمل بشكل متواصل على إعادة النهوض بالبنى التحتية وتوفير الخدمات للمواطنين الذين بدؤوا بالعودة إلى قراهم ومنازلهم بعد سنوات من تهجيرهم منها، لافتا إلى أن الجهات المعنية قامت بترميم معظم الشبكة الكهربائية والمرافق الخدمية والطرقات، ولا تزال مستمرة في جهودها في ترميم المرافق التعليمية تمهيدا لبدء العام الدراسي نهاية الشهر الجاري.

© Sputnik . Ali HASSOUN وفود إعلامية روسية وأجنبية تزور القنيطرة برفقة الشرطة العسكرية الروسية