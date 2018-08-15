الحوثي يكشف سبب قصف الدريهمي: تصريحات الأمريكان تنفذ بالنقيض

قال القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي: إن قصف التحالف للمدنيين في الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن، نتيجة لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي.

وغرد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد على الحوثي، على تويتر: "نؤكد أن استمرار القصف للمدنيين بالدريهمي وغيرها هي النتيجة الحقيقية لتصريحات وزير الدفاع الأمريكي بالأمس فتصريحات الأمريكان تنفذ بالنقيض دائما".

نحمل امريكاوالسعودية والامارات وبريطانيا وكل الدول التي اعلنت مشاركتهارسميافي العدوان على اليمن مسؤليةإستهداف المدنيين في مديرية الدريهمي ونؤكد أن استمرار القصف للمدنيين بالدريهمي وغيرها

هي النتيجةالحقيقيةلتصريحات وزير الدفاع الامريكي بالامس فتصريحات الامريكان تنفذ بالنقيض دائما — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 14, 2018

وأضاف أن "استهداف المدنيين بالدريهمي بعد مجزرة طلاب ضحيان جاء أيضا تنفيذا ومواكبا للتوجيهات التي صدرت على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية التي أعلنتها بوضوح قبل عدة أيام".

وحمل الحوثي "أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا وكل الدول التي أعلنت مشاركتها رسميا في العدوان على اليمن مسؤولية استهداف المدنيين في مديرية الدريهمي".

معتبرا أن "الإفراط بالقوة ضد المدنيين من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية دليل على إرهاب تحالف العدوان الدولي لشعب أعزل".

ان استهداف المدنيين بالدريهمي بعد#مجزرة_طلاب_ضحيان جاء ايضاتنفيذا ومواكباللتوجيهات التي صدرت على لسان المتحدثةباسم الخارجيةالامريكية التي اعلنتهابوضوح قبل عدة ايام.



إن الافراط بالقوة ضدالمدنيين من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنيةدليل على ارهاب تحالف العدوان الدولي لشعب اعزل. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 14, 2018

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أكد في تصريحات صحافية أن واشنطن لا تشارك في الحرب الأهلية في اليمن، وأنها ستساعد في منع قتل الأبرياء، مضيفا أن بلاده تدعم الجهود الأممية لجمع الأطراف اليمنية في مفاوضات للتوصل إلى حل.

يذكر أن القوات الحكومية المشتركة أعلنت في الثالث عشر من حزيران/ يونيو الماضي بإسناد من التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية عملية "النصر الذهبي"؛ لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".