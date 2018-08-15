بومبيو يجري محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية، مايك بومبيو سيجري بمقر الوزارة يوم الأربعاء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي مستورا.

واشنطن — سبوتنيك. يشار إلى أن المفاوضات ستعقد بعيدة عن أعين الصحافيين ولم تحدد طبيعة المواضيع التي سيتم بحثها.



