روسيا ترصد خروقات عدة لنظام وقف العمليات في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 26 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

موسكو– سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 17 خرقا، ورصد الجانب التركي خرقا واحدا".

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 17 خرقا في محافظتي، اللاذقية (8) وحلب (9)، في حين رصد الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة حلب (1).

وجاء في النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 650 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى مدينة تل الضمان بريف حلب.

وبشكل عام تم تنفيذ 1895 عملية إنسانية، وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 2905.86 طن.

وخلال 24 ساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 185 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 87926 شخصاً.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة لنظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.