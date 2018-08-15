توجيه عاجل من الملك سلمان بشأن "خطبة عرفة"

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيها جديدا، أمس الثلاثاء، بشأن خطبة "يوم عرفة" لعام 1439هجرية.

وذكر حساب إمارة منطقة مكة عبر موقع "تویتر"، في تغریدة جاء فیھا: "خادم الحرمین الشریفین یوجه بتكلیف الدكتور حسین بن عبدالعزيز آل الشيخ بخطبة يوم عرفة لهذا العام 1439هجرية".

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه بتكليف

الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ

لخطبة #عرفة لهذا العام 1439هـ#حج1439 pic.twitter.com/8snQZjXvgU — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١٤ أغسطس ٢٠١٨

ویشغل آل الشیخ منصب إمام وخطیب المسجد النبوي وقاض بالمدینة بالمنورة، وھو من نسب الشیخ محمد بن عبدالوھاب.

التحق بكلیة الشریعة بالریاض وتخرج منھا بتقدیر ممتاز، ثم التحق بالمعھد العالي للقضاء ونال فیھا درجة الماجستیر، وقدم أطروحة الدكتوراه بعنوان "القواعد الفقھیة للدعوى"، وقد نال الدرجة بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

عین آل الشیخ ملازما قضائیا عام 1406ھـ، ثم قاضیا عام 1411ھـ في المحكمة الكبرى بنجران، وفي عام 1412ھـ تم نقله إلى المحكمة الكبرى بالریاض، ومكث فیھا إلى أن انتقل في 1418ھـ إلى المحكمة الكبرى بالمدینة المنورة.