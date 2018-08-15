لأول مرة... "حزب الله" يعرض مشاهد حية لعملية عسكرية ضد إسرائيل داخل الأراضي المحتلة

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني على صفحته الرسمية على "تويتر"، مقطع فيديو لمشاهد حية من عملية عسكرية قام بها الحزب اللبناني، استطاع خلالها الدخول إلى الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل.

© REUTERS / OMAR SANADIKI بالصور حزب الله يرصد ويراقب مناورات إسرائيل الشمالية

وكانت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" قد نشرت تقريرا عسكريا خاصا عن عملية قام بها الحزب في الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل في عام 2005.

ويأتي التقرير العسكري للحزب بذكرى القائد العسكري الذي قاد عملية الهجوم والدخول إلى الأراضي المحتلة.

وأظهر مقطع الفيديو القائد العسكري محمد قانصو (ساجد الدوير) يقتحم الموقع الشرقي من قرية الغجر اللبنانية الحدودية. وبحسب القناة كانت العملية العسكرية تهدف إلى أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية.