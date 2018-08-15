لأول مرة... "حزب الله" يعرض مشاهد حية لعملية عسكرية ضد إسرائيل داخل الأراضي المحتلة

ويأتي التقرير العسكري للحزب بذكرى القائد العسكري الذي قاد عملية الهجوم والدخول إلى الأراضي المحتلة.
وأظهر مقطع الفيديو القائد العسكري محمد قانصو (ساجد الدوير) يقتحم الموقع الشرقي من قرية الغجر اللبنانية الحدودية. وبحسب القناة كانت العملية العسكرية تهدف إلى أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية.
#من_تاريخنا_الجهادي— الإعلام الحربي المركزي (@C_Military3) August 13, 2018
في الذكرى السنوية لاستشهاد القائد محمد قانصو (ساجد الدوير) نشر الاعلام الحربي مشاهد للمرة الاولى للشهيد خلال اقتحامه الموقع الشرقي من قرية الغجر الحدودية، التي نفذتها المقاومة في العام 2005.
رابط الفيديو:https://t.co/hBWxJkJlxk#الإعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/Wh2EO4s9ES
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