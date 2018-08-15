مليشيات مسلحة في طرابلس تقوم بمنع وصول الوقود للجبل الغربي

استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء 15 آب/أغسطس، ما قامت به مليشيات مسلحة بمنطقة العزيزية لمنعها وصول شاحنات الوقود إلى مناطق الجبل الغربي، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تريد خلق أزمة وفوضى وسط الشارع الليبي.

طرابلس — سبوتنيك . وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان صحفي حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منه، أن "مليشيا مسلحة تتمركز بمنطقة العزيزية بطرابلس، قامت أمس الثلاثاء 13 آب/أغسطس 2018، باستعمال القوة لمنع عبور سائقي شاحنات نقل الوقود، كانت متوجهة إلى مناطق الجبل الغربي".

CC0 / pixabay ليبيا مقصد صيادي الطيور البرية وبعضها مهدد بالانقراض (صور) وأشار البيان إلى أن "مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يستنكر هذا العمل الجبان، الذي يضع المصالح الشخصية فوق مصلحة المواطنين الليبيين"، مشيرا "ندعو جميع الجهات إلى إدانة هذه التصرفات المشينة، التي تعبث بحياة الليبيين خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها الوطن".

وأضاف البيان بأن "هذه المليشيا تعمل بهدف خلق أزمة تزويدات وقود ضمن تداعيات الحملة الإعلامية والمزاعم والاتهامات، التي يقوم بها المدعو ميلاد عبد الله الهجرسي"، مضيفة بأن "الهجرسي يحاول من ورائها بث البلبلة والفوضى وسط الشارع الليبي ومحاولة إيهام الرأي العام بأن وجوده على رأس لجنة أزمة الوقود و الغاز الوهمية، سيكون الضامن الوحيد لوصول الوقود والغاز إلى المواطنين وأن الإجراءات التي قامت بها شركة البريقة لتسويق النفط، لإعادة تنظيم العمل بها و بما يحقق وصول الوقود للمواطن دون تعثر، وإلغاء الأجسام الموازية بالشركة والقضاء على أعمال التهريب الجارية هو السبب وراء عدم وصول الوقود إليهم".

وأوضحت مؤسسة النفط الليبية أن "المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتقديم بلاغ بالواقعة إلى النائب العام و تدرس حالياً حلول سريعة وفعالة لإيصال الوقود إلى المنطقة لتفادي الأزمة".