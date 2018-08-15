تسجيل
13:57 15 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017

    رئيس البرلمان العربي يشكر كولومبيا لاعترافها بـ"دولة فلسطين الحرة"

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، بموقف كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس.

    وقال البرلمان العربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "السلمي ثمن باسم الشعب العربي هذا الموقف التاريخي لدعم نضال الشعب الفلسطيني، في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، وذلك فى رسائل خطية بعث بها لرئيس جمهورية كولومبيا ورئيسي مجلس النواب والشيوخ بهذا الشأن".

    اشتباكات عند حاجز قلنديا المؤدي لمدينة القدس، جنوب رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik .
    خارجية فلسطين تدين زيارات السفير الأمريكي للمستوطنات
    وأكد رئيس البرلمان العربي فى رسائله أن:

    اعتراف القيادة الكولومبية بالدولة الفلسطينية المستقلة هو مفتاح السلام في المنطقة، معتبرا أن الموقف الكولومبي الداعم للشعب والقيادة الفلسطينية يتسق مع العلاقات التاريخية بين الجانبين العربي والكولومبي".

    وكانت الحكومة الكولومبية أعلنت منذ أيام قليلة، اعترافها بفلسطين "دولة حرة مستقلة وذات سيادة"، وفقا لرسالة رسمية نشرتها وزارة الخارجية.

    وجاء في الرسالة التي وقعتها وزيرة الخارجية في الحكومة السابقة ماريا أنخيلا هولغين بتاريخ 3 أغسطس/آب: "أود إبلاغكم باسم حكومة كولومبيا أن الرئيس خوان مانويل سانتوس — المنتهية ولايته — قرر الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة"، وأضافت: "مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانها".

    غير أن وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمس تروخيللو قال إنه سيراجع الأثر المترتب على قرار الحكومة السابقة تماشيا مع القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية الحسنة.

    وأضاف أن "هذه الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على علاقات تعاون مع حلفائها وأصدقائها وللمساهمة في السلام والأمن الدوليين".

    ولم يستبعد أن "تظهر تجاوزات فيما يتعلق بالطريقة التي اتخذ بها هذا القرار من جانب الرئيس المنتهية ولايته".

    انظر أيضا:

    رئيس البرلمان العربي يعلق على الحادث الإرهابي في الأردن
    ملك البحرين يشكر البرلمان العربي لتصديه للقرارات والبيانات الأوروبية ضد بلاده
    البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة بوقف سريان قانون "القومية" الإسرائيلي
    البرلمان العربي يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط فى بلغراد
    البرلمان العربي يرفض بيان الاتحاد الأوروبي بشأن السودان
    البرلمان العربي يدين العملية الإرهابية في تونس
    البرلمان العربي يطالب بدعم الصومال لمواجهة الإرهاب
    البرلمان العربي: تجنيد "الحوثيين" للأطفال جريمة حرب
    الكلمات الدلالية:
    شكر, البرلمان العربي, ماريا أنخيلا, مشعل بن فهم السلمي, كولومبيا, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية للمصورة كريستينا ماكييفا من سلسلة صور فتاة في ثوب في فينيسيا في إيطاليا
    "فتاة في ثوب" تجوب العالم
    إسرائيل تشتكي المحكمة الجنائية الدولية
    لو استطاعت القوانين أن تتكلم لضجت بالشكوى من "إسرائيل"
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك