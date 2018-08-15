تسجيل
13:56 15 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مسلحو نوى بريف درعا يسلمون أسلحتهم الثقيلة ويؤازرون الجيش السوري في مواجهة داعش

    خبير عسكري: قريبا نشهد "سوريا بلا دواعش"

    © Sputnik . Firas al-Ahmed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الخبير العسكري السوري العميد مرعي حمدان، اليوم الأربعاء، إن تحركات الجيش العربي السوري الحالية، وإعادة انتشاره في مناطق معينة في سوريا، تؤكد أن الحسم قد اقترب جدا، وقريبا سنشهد سوريا بدون داعش.

    وأضاف حمدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، "إن تنظيم داعش وجبهة النصرة، ما زالا يحصلان حتى الآن على أسلحة حديثة، وبالتالي من الصعب أن تكون وردتهم عن طريق الحدود الأردنية، في ظل حرص الأردن على ضبط الحدود في الفترة الأخيرة، ولكن بعضها يأتي من الحدود التركية والبعض الأخر من إسرائيل.

    مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا
    © Sputnik . Dmitry Vinogradov
    روسيا ترصد خروقات عدة لنظام وقف العمليات في سوريا
    وأوضح الخبير العسكري السوري أن "من يتمعن في خريطة توزيع قوات الجيش العربي السوري، سواء في المناطق المحررة وما حولها، أو بالقرب من المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الدواعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، يجد أن قبضة داعش لم تعد محكمة، وأن خضوع مناطق أخرى لتنظيمات تختلف فكريا وعقائديا مع داعش، واحد من أهم مكاسب الدولة السورية".

    وتابع:

    أقصد هنا أن تنظيم داعش نفسه لم يعد بالقوة التي صور بها نفسه في بداية حرب الجيش العربي السوري على الإرهاب في الداخل، ولم يعد يملك السيطرة والنفوذ اللذان كانا يتمتع بهما من قبل، بل إن بعض مناطق نفوذه السابقة أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري، ومناطق أخرى تخضع لتنظيمات أخرى أو فصائل معارضة، لن تكون مقاومتها مكلفة بأي حال من الأحوال.

    ولفت العميد مرعي حمدان إلى أن الجيش العربي السوري لم يواجه خلال الأيام الماضية صعوبات كبيرة، فيما يتعلق بالمواجهات مع التنظيمات الإرهابية والمسلحين، فهناك معارك بالفعل، ولكنها ليست بالخطورة التي توقعها الجميع، والجيش تأكد أنه قادر على الفوز في هذه المعارك، وتطهير كافة المناطق التي يحررها من التنظيمات الإرهابية بالكامل.

    ويعيد الجيش السوري انتشار قواته استعدادا لعمليات عسكرية جديدة تهدف إلى طرد فلول الإرهاب من مناطق سوريا. ويعتبر ظهور الدبابات ومركبات المشاة المدرعة وأنظمة الصواريخ والمدفعية ضمن أرتال عسكرية هائلة دليلا على إعادة انتشار قوات الجيش العربي السوري.

    وتم رصد آليات "أو إر-77 ميتيوريت (النيزك) ضمن أرتال آليات الجيش السوري. وصممت آلية "ميتيوريت" وهي من صنع روسي ولها اسم آخر هو التنين، لتطهير الأرض من الألغام ولكنها تستخدم في سوريا في أحيان كثيرة لتدمير المنشآت العسكرية للإرهابيين.

    وتدمر آلية "ميتيوريت" الأهداف المطلوب تدميرها بواسطة العبوة الناسفة التي تزن 700 كيلوغرام ويحملها الصاروخ.

    انظر أيضا:

    روسيا ترصد خروقات عدة لنظام وقف العمليات في سوريا
    نذير شؤم على المجموعات المسلحة في سوريا
    سوريا... سحق فلول الإرهاب بهاون ميني وهاون ماكسي
    خروقات نظام وقف إطلاق النار في سوريا ازدادت بـنسبة 36 % خلال أسبوع
    وفد إيراني يزور سوريا لتوقيع اتفاقيات مهمة خلال أيام
    عودة حوالي 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال اليوم الماضي
    مركز المصالحة: مقتل وإصابة 11 عسكريا سوريا وتدمير 5 درونات مصدرها إدلب
    روسيا تدعو بريطانيا للمشاركة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الإعراب عن القلق
    الكلمات الدلالية:
    أسلحة, الجيش السوري, جبهة النصرة, داعش, خبير عسكري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة فوتوغرافية للمصورة كريستينا ماكييفا من سلسلة صور فتاة في ثوب في فينيسيا في إيطاليا
    "فتاة في ثوب" تجوب العالم
    إسرائيل تشتكي المحكمة الجنائية الدولية
    لو استطاعت القوانين أن تتكلم لضجت بالشكوى من "إسرائيل"
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك