الأردن تدعو لبناء شراكات مع القطاع الخاص السوري للمساعدة في إعادة الإعمار

وأضاف رئيس غرفة التجارة "قد يكون هنالك اعتماد جزئي، ولا نريد أن نقول كلي، على المنتجات الأردنية وخاصة في مجال الإنشاءات ومواد البناء".
وحول زيارة وفد أردني لمعرض دمشق الدولي، قال الكباريتي "نعم سيتوجه وفد أردني إلى سوريا"، مضيفا "نحن ذاهبون لهدفين؛ الأول هو تلبية لدعوة معرض دمشق الدولي، والثاني لحضور اجتماعات تنسيقية بين رجال أعمال أردنيين وسوريين في إطار رجال الأعمال الأردني السوري المشترك".
ولا يعتبر الكباريتي أن هذه اللقاءات "تأتي مقدمة لافتتاح معبر نصيب بين الأردن وسوريا"، مبينا أن "رجال الأعمال إنما يستعدون للحظة التي يتم بها في إعلان افتتاح المعبر" مؤكدا "انهم ليسوا طرفا في معادلة الافتتاح" وأن "معادلة الافتتاح هي حكومية — حكومية".
وصرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر جمعه مع وزير خارجية فرنسا في العاصمة عمان مؤخراً أن بلاده لم تتلق بعد طلباً رسمياً من سوريا لفتح معبر نصيب.
ومن المقرر أن يبدأ معرض دمشق الدولي أعماله في مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تجري زيارة الوفد الأردني بين 4 — 8 أيلول/سبتمبر المقبل.
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