محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على 3 أشخاص أدينوا بدعم داعش

وأشار بيرقدار إلى أن "المتهم الأول كان مسؤولا لتدريب أحد أفواج التنظيم فيما كان عمل المتهم الثاني الاستيلاء على أموال منتسبي الأجهزة الأمنية وتسليمها إلى التنظيم"، مبينا أن "المتهم الثالث كان مسؤولا عن صناعة ما يسمى السبح المفخخة".
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)