محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على 3 أشخاص أدينوا بدعم داعش

قضت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على 3 أشخاص، لإدانتهم بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

© AP Photo / القوات العراقية تلقي القبض على 8 من عناصر "داعش" في الموصل

بغداد- سبوتنيك . وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "المحكمة الجنائية المركزية التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية نظرت دعاوى 3 إرهابيين بعد أن اعترفوا بتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي".

وأشار بيرقدار إلى أن "المتهم الأول كان مسؤولا لتدريب أحد أفواج التنظيم فيما كان عمل المتهم الثاني الاستيلاء على أموال منتسبي الأجهزة الأمنية وتسليمها إلى التنظيم"، مبينا أن "المتهم الثالث كان مسؤولا عن صناعة ما يسمى السبح المفخخة".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.