مقتل 5 من أسرة واحدة في قصف لبوارج التحالف العربي غربي اليمن

قُتل خمسة يمنيين، اليوم الأربعاء، باستهداف بوارج التحالف العربي محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": أن "خمسة أشخاص من أسرة واحدة بينهم امرأة وطفل قتلوا بقصف شنته بوارج التحالف على قرية السادة بمديرية حيران في محافظة حجة".

© AFP 2018 / Karim Sahib صحيفة تكشف تفاصيل للمرة الأولى من داخل قواعد حرب الإمارات في اليمن

وأضاف المصدر أن:

القصف يأتي في ظل مواجهات ومحاولة تقدم لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي باتجاه مركز المديرية.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.