غرق 22 تلميذا وامرأة في مركب شمالي السودان

لقي 22 طفلا وامرأة واحدة مصرعهم، اليوم الأربعاء 15 أغسطس/آب، بعد غرق قارب كان يقلهم بولاية نهر النيل السودانية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أنه "توفي صباح اليوم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل غرقا 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة ،حيث كانوا في طريقهم للوصول لمدارس كبنة الأساسية".

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وأضافت الوكالة السودانية أن "المركب كانت تقل أكثر من 40 تلميذا بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلية أبو حمد لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث".

وبحسب "سونا"، "وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع شدة التيار".